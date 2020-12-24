Нур-Султан, , 12:43 — REGNUM Депутаты Сената Казахстана одобрили соглашение с ОАЭ о взаимном предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на 49 лет, сообщает 24 декабря издание «Власть».

Соответствующий законопроект представил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. По его словам, для строительства посольства ОАЭ получат земельный участок площадью 26,147 кв. метров в районе пересечения проспектов Независимости и Ракымжана Кошкарбаева в Нур-Султане.

Казахстан получит земельный участок площадью 11,148 кв. метров в дипломатическом корпусе Абу-Даби. Стороны имеют право продлить соглашение на аналогичный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения с ОАЭ вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.