Москва, , 12:41 — REGNUM Законопроект о штрафах за утаивание принадлежности к иноагентам, а также о наказании за распространение материалов иноагентов без маркировки Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Цель закона — оградить от вмешательства в наши внутренние дела», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки в КоАП устраняют пробел в законодательстве, предусматривая штрафные санкции для тех иноагентов, которые утаивают факт получения средств из-за рубежа, не предоставляют отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркируют свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту.

Так, например, минимальный штраф непредоставление или несвоевременное предоставление данных о получении средств из-за рубежа составит на граждан от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, по предоставлению данных предполагается карать штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Неисполнение иноагентом-физлицом обязанности по указанию этого статуса в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, согласно поправкам, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

Также вводится наказание за распространение в СМИ сведений об НКО-иноагентах, незарегистрированных общественных объединениях и физических лицах, включенных в соответствующие реестры, а также за распространение издаваемых ими материалов без указания на то, что указанные некоммерческая организация, незарегистрированное общественное объединение или физическое лицо выполняет функции иностранного агента. В частности, предусматривается, что производство иноагентами материалов или их распространение, в том числе через СМИ или в интернете без соответствующих пометок, повлечет штраф на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности для злостных нарушителей требований к физлицам-иноагентам — до пяти лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ поддержало введение штрафов для иноагентов-нарушителей