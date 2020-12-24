Москва, , 12:41 — REGNUM Такого количества запретительных и ужесточающих законов в истории парламентаризма еще не было, считает депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

«Год оказался знаковым. Такого оголтелого наступления на гражданские права нашего народа в виде запретительных и ужесточающих законов в истории российского парламентаризма ещё не было», — отметила Ганзя в Facebook.

С 2016 года всего было принято 2310 законов. В 2020 году принято 530 законов, это примерно по полтора закона в день без выходных, указала депутат.

«Сегодня в повестке дня 11 вопросов. Из них 5 — внесение изменений в КоАП РФ в части ужесточения ответственности за нарушения в проведении публичных мероприятий (митинги, пикеты и так далее), за незаконное использование отличительных знаков СМИ, за непредоставление регионами сведений в Роскомнадзор о номерах автономных систем и сетевых адресах, за нарушения порядка деятельности иноагентов. И штрафы, штрафы, штрафы…», — написала Ганзя.