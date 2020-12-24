Париж, , 12:39 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что не готов назвать точную дату возобновления работы театров и кинотеатров в стране, закрытых из-за пандемии вируса SARS-CoV-2.

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На своей официальной странице в социальной сети Twitter глава французского правительства написал, что ему «было бы непросто» точно определить, как будет развиваться ситуация с «антикоронавирусными» ограничениями «в ближайшие недели».

«Мы понимаем ваше возмущение, вашу злость и разочарование», — заявил Кастекс, обращаясь к тем, кто «являет собой живую культуру Франции».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Государственный совет Франции одобрил решение правительства Франции приостановить работу театров, музеев и кинотеатров из-за ситуации с распространением вируса SARS-CoV-2.

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