Париж, , 12:41 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал префектов департаментов усилить охрану религиозных учреждений в преддверии Рождества, когда «риск террористического нападения особенно высок». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает Le Figaro.

В телеграмме, разосланной властям департаментов Франции, глава МВД призвал «существенно усилить» охрану религиозных учреждений и, в особенности, «христианских церквей», на время рождественских праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за невозможности проводить религиозные службы во время карантина, введенного во Франции для борьбы с вирусом SARS-CoV-2, Католическая церковь страны пережила«настоящий финансовый шок».

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за пандемии Католическая церковь во Франции пережила «финансовый шок»