24 декабря 2020 | Время чтения 7 мин

Наращивание российского военного присутствия в Карабахе – непременное условие не только возвращения беженцев в свои дома, не только гарантия справедливого признания самоопределения населения Нагорного Карабаха, но и обеспечения безопасности на дальних подступах к южным границам России.

Затулин Константин, , 13:03 — REGNUM Неделю назад в Баку состоялся парад и пир победителей. Речи президентов Алиева и Эрдогана не оставили сомнений в общности замысла и осуществления их странами недавней войны в Нагорном Карабахе. Не было недостатка ни в клятвах верности, ни в славословии братства, ни в унижении побежденных:

Константин Затулин Zatulin.ru

«Армения сдалась, подняла белый флаг, встала на колени… мы уничтожили Армению на поле боя… Армения вынуждена была подписать акт капитуляции… сегодня день победы и гордости для всех нас, для всего тюркского мира».

Не ограничиваясь сегодняшним днем, триумфаторы решили свести счеты с прошлым. «Две страны — один народ»: Турция, не признающая геноцид армян на своей территории в XX веке, устами своего президента воззвала к душе Энвера-паши, главного организатора этого истребления.

А Азербайджан, разделяющий с Турцией непризнание геноцида, вновь заявил о претензиях на Ереван, Севан и другие «исторические земли», пустив, как в 1918 году, маршировать по Бакинской набережной военнослужащих в форме интервентов Нури-паши, брата Энвера.

Азербайджанские солдаты. Карабах. 1919

Надо ли удивляться, что через пару дней миротворческая миссия России в Карабахе подверглась первому испытанию из-за попытки победителей захватить еще два армянских села в Гадрутском районе?

«Поражение от победы ты сам не должен отличать», — сказал поэт. Если в душе ты поэт, как пресс-секретарь нашего президента, с тебя взятки гладки, когда на следующий день после трехстороннего соглашения называешь его «победой братских народов Азербайджана и Армении». Но то, что сейчас происходит в Карабахе и Армении, далеко от поэзии.

Второй акт трагедии: преданный своими властями на поле боя и в дипломатическом противоборстве народ пробудился от страшного сна и требует отставки виновников провала. Те упираются, — забыв вчерашние соросовские речи, хватают Россию за руки в безнадежной попытке предотвратить неизбежное.

Я не знаю, как долго это будет продолжаться. Уверен только, что без ухода Никола Пашиняна никакое возрождение духа и веры армянского народа в свои силы невероятно. И это сугубо внутреннее, суверенное дело Армении и ее граждан. Наше дело — определиться, приобрела или потеряла Российская Федерация, правопреемница Советского Союза и Российской империи, в результате новой войны на Кавказе. В чем уроки Карабаха для России?

Никол Пашинян Parliament.am

«Без нас ни одна пушка в Европе не стреляла», — гордо сказал канцлер Безбородко, подводя итоги блистательному царствованию Екатерины Великой в XVIII веке. В этот раз нас не спросили. Азербайджан в союзе с Турцией напал на непризнанную Республику Арцах, а на самом деле на армян и Армению, нарушив достигнутое с нашей помощью и по его просьбе в 1994 году соглашение о прекращении огня.

Пропагандисты и лоббисты Азербайджана по инерции продолжают называть это нападение «контрнаступлением». «Это оскорбляет мой ум», — говорил в таком случае Аль Пачино в «Крестном отце»: не бывает контрнаступления, да еще по всему фронту, в отсутствие всяких признаков наступления.

В итоге всего Азербайджан извлек всю выгоду из нарушения статус-кво, сохранявшегося более 20 лет: «Многие, в частности занимавшиеся этим вопросом посредники, неоднократно говорили, что конфликт не имеет военного решения. Но мы доказали, что у конфликта есть военное решение» (из выступления президента Алиева на параде в Баку).

Посредники — это мы, Россия. Для нашей дискредитации и оправдания войны и Алиев, и Эрдоган много говорят об отсутствии прогресса в мирном урегулировании на протяжении многих лет. Забывая признать, что Азербайджан несет куда большую, чем посредники, ответственность за недоговоренность: одна история со срывом соглашения в Казани в 2011 году, уже положенного на бумагу, ярко это подтверждает. И совсем уж сомнительно выслушивать упреки от президента Турции, с 1974 года парализующей любые переговоры по определению судьбы оккупированного ей Северного Кипра.

Значение азербайджано-турецкого эксперимента по разрешению затянувшихся споров для России, вовлеченной в истории с Украиной, Приднестровьем, Абхазией и Осетией, выходит далеко за рамки Кавказского региона. Все фанаты турецких дронов по ту сторону противостояний пришли в радостное возбуждение. Азербайджан посеял зубы дракона. Кто пожнет всходы?

Состоящий на вооружении Азербайджана Bayraktar TB2 на Параде Победы в Баку 10 декабря 2020 года President.az

Это первый из уроков Карабаха для России, не позволяющий мыслящему русскому человеку уподобиться владимирскому областному борцу с империализмом Максиму Шевченко, изнывающему от восторгов по поводу «освободительной войны» Азербайджана. Второй очевидный урок состоит в том, что Азербайджан на долгую перспективу превратился в проводника и агента влияния Турции на Кавказе, прорывающейся и дальше, в Поволжье, Казахстан и Среднюю Азию.

Это, конечно, было ясно и раньше. Теперь союз «двух стран, одного народа» скреплен кровью и совместными действиями. Если после 13 войн с прежней Турцией, сегодня не признающей Крым российским, Сирию сирийской, а Святую Софию христианской, мы видим проблему в росте аппетитов этой страны, то должны распространить это беспокойство и на Азербайджан.

Это не значит, что мы будем шарахаться от Баку как черт от ладана и перестанем покупать его помидоры. Покупайте, но не покупайтесь. Россия не должна больше делать вид, что верит в стратегическое партнерство с Азербайджаном.

Это был бы самообман, худые примеры которого, вроде пресловутого заявления ТАСС накануне 22 июня 1941 года, причинили русским людям в прошлом много разочарований. А то ведь до войны дело дошло, под скромным обаянием углеводородов, до «научных» конференций «Азербайджан — единственный союзник России на Кавказе».

И третье. Если твой официальный военный союзник терпит поражение, потерял дееспособность и погружен в хаос — не спрашивай, по ком звонит колокол. В течение 44 дней войны 5 тысяч наших солдат и офицеров на базе в Гюмри были в блокаде вместе со всей Арменией. Я помню, как несколько лет назад Владимир Путин, находясь в этом Гюмри, где когда-то служил автор «Прощания славянки», сказал: «Этот марш Агапкин написал по другому поводу. Мы с Кавказа никуда уходить не собираемся!»

Жители Степанакерта поблагодарили российских миротворцев Mil.ru

Значит, нет никакой альтернативы поддержке в трудный момент нашего исторического союзника — Армении и армянского народа. Восстановлению его умения и способности жить на своей земле, быть российским Израилем на Кавказе. Пашиняны приходят и уходят, а армянский народ остается.

Наши отношения тоже скреплены кровью — много раньше участия в Великой Отечественной войне. Разве не по подозрению в симпатии к России были замучены 1,5 миллиона армян в годы геноцида, осуществленного предшественниками Эрдогана?

Наращивание нашего военного присутствия в регионе — непременное условие не только возвращения беженцев в свои дома, не только гарантия справедливого признания самоопределения населения Нагорного Карабаха, но и обеспечения безопасности на дальних подступах к южным границам России.

Миротворческая операция в Карабахе, главное, что Россия может поставить себе в заслугу по итогам происшедшего, — дело нашей чести. Когда я и другие в дни войны настаивали на ее необходимости, разве не слышали мы в России друзей воюющего Азербайджана, на все лады развивающих тезис «это не наше дело», «не дадим проливать кровь русского солдата за чужие интересы» и т. д. Диву даешься, как, на ходу переобувшись, прозрели господа, теперь усматривающие в решении президента России высшую государственную мудрость.

И поэтому еще один вывод, на будущее. Я не шучу, я серьезен как никогда, призывая сделать все возможное, чтобы сохранить в первозданном виде все образцы пропагандистских трудов вольных или невольных соучастников преступления, которым, несомненно, была прошедшая в Карабахе война.

Бои в Карабахе Artsakh Defence Army

Лоббисты этой войны не должны уйти в тень. Они должны быть все время рядом с нами, как Крошка Даффи на виду у губернатора Старка из «Всей королевской рати». Чтобы мы помнили, чьих добрых советов и руководящих мнений России следует избегать.

Одна неправда нам в убыток.

Константин Затулин — депутат Госдумы РФ, руководитель Института стран СНГ