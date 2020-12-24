Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Свердловской области примут решение о назначении на должность первого вице-губернатора Александра Высокинского после обсуждений, заявила спикер представительного органа Людмила Бабушкина на пресс-конференции.

Бабушкина уточнила, что в Заксобрании доверяют губернатору Евгению Куйвашеву в сфере кадровых решений. Однако официального обращения от главы региона депутаты пока не получали.

«Поступит обращение, и все комитеты и фракции его будут рассматривать», — сказала спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, пока Высокинский является исполняющим обязанности первого вице-губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэр Екатеринбурга назначен и.о. заместителя свердловского губернатора

Читайте развитие сюжета: Спикер свердловского Заксобрания решила пойти на новые выборы