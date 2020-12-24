Москва, 24 декабря 2020, 12:10 — REGNUM Экс-президент России Дмитрий Медведев пока что своим правом стать пожизненным сенатором не воспользовался. Об этом 24 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции в Совете Федерации.
«На сегодняшний день Дмитрий Анатольевич Медведев не направлял заявление в Совет Федерации. Но такое право у него сохраняется в соответствии с законом», — заявила Матвиенко.
Она напомнила, что в соответствии с новым законом экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев получил право стать пожизненным сенатором, причём закон в окончательной редакции не ограничивает такую возможность временными рамками.
Что касается сенаторов по президентской квоте, то это абсолютная прерогатива президента, так же как и направление сенаторов от субъектов Федерации, продолжила Матвиенко.
«Мы на эти процессы не влияем. Когда президент сочтёт необходимым принять такое решение, безусловно, он его примет и проинформирует Совет Федерации о том, что такой указ планируется, либо такой указ будет принят», — пояснила спикер Совфеда.