Киев, , 12:13 — REGNUM Массовая вакцинация населения Украины от COVID-19 может начаться в феврале 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 24 декабря во время брифинга.

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Министр рассказал, что вакцина будет поступать на Украину партиями. В первом квартале 2021 года должна поступить первая партия в размере 2 млн доз. Всего за это время Украина рассчитывает получить 8 млн доз вакцины. При этом, правительство Украины стремится увеличить квоту вдвое — до 16 млн доз.

Степанов добавил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 11 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений за время пандемии превысило 1 млн случаев.

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