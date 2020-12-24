Москва, , 12:06 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафе за незаконное использование на митингах «отличительного признака представителя СМИ», передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Ответственность эта не для журналистов, а для тех, кто попытается под них мимикрировать», — заявил автор законопроекта депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Штраф за незаконное использование знака сотрудника СМИ в ходе митингов и акций составит до 30 тыс. рублей, следует из поправок в КоАП. Санкции также предполагают возможные обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Предполагается, что такие «знаки» разработают МВД, Роскомнадзор совместно с Союзом журналистов России, чтобы сотрудники СМИ, работающие на акциях, имели ясно видимый отличительный «признак».

Вместе с тем в Госдуме обратили внимание на «разрыв» — блогеров с читателями, число которых превышает 3 тыс. человек, приравняли к СМИ. Возник вопрос об их правах на освещение митингов.

Ранее замглавы МВД Игорь Зубов заявлял, что «правила и стандарты должны касаться не только отличительного знака, но чтобы не было эксцессов, что за документы, оформлены не по правилам, должен быть образец и редакционного задания, какая печать должна быть».

Единый стандарт журналистского удостоверения для идентификации сотрудников СМИ предложил ввести глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Хотим предложить единый стандарт журналистского удостоверения, чтобы, например, на нём был какой-то QR-код, чтобы при необходимости можно было очень быстро человека идентифицировать и удостовериться, что он реально работает в СМИ», — отметил ранее Соловьев.

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