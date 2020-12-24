Антананариву, , 11:58 — REGNUM Премьер-министр Мадагаскара Кристиан Нцай приветствовал желание Индонезии укрепить сотрудничество между двумя странами, особенно в сферах инвестиций, развития инфраструктуры и торговли, сообщает Antara.

Поверенный в делах посольства Индонезии на Мадагаскаре Бенни Ян Питер Сиахан от имени правительства страны заявил, что Индонезия готова сотрудничать с Мадагаскаром, чтобы обе страны могли двигаться вперед и вместе развиваться.

«До сих пор Индонезия была партнером Мадагаскара в области развития, например, в предоставлении стипендиальных программ для студентов и военных чиновников Мадагаскара», — заявил Бенни Ян Питер Сиахан.

В настоящее время правительство Индонезии ориентирует свою внешнюю политику на Африканский регион в целом и Мадагаскар в частности. Индонезия надеется, что двусторонние экономические отношения между улучшатся на основе принципов взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, количество товаров, экспортируемых индонезийской компанией PT Industri Kereta Api (INKA) на Филиппины, увеличилось, несмотря на различные ограничения из-за пандемии.

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