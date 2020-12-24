Киев, 24 декабря 2020, 11:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз продлил действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщается на официальном сайте Верховной рады.
В сообщении сказано, что закон был возвращён в парламент с подписью президента Украины.
Закон предусматривает введение особого порядка местного самоуправления после вывода с территории Донбасса всех вооружённых формирований, не подчиняющихся Киеву.
Напомним, ранее действие данного закона продлила Верховная рада Украины.
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