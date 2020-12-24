Афины , , 12:06 — REGNUM Согласно греческому Национальному плану вакцинации, приоритетной задачей властей при поступлении первой партии вакцин будет оказание первой медицинской помощи передовым медицинским работникам, включая врачей и медсестер, а также пожилым людям, проживающим в домах престарелых, включая персонал. Об этом сообщает AMNA.

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К 10 января будет вакцинировано в общей сложности 7000 человек, включая государственных лидеров, министров, руководителей Вооруженных сил и руководителей организаций безопасности и охраны.

Платформа для регистрации населения Греции для вакцинации против COVID-19 начнет действовать во второй половине января 2021 года, пояснили в правительстве страны 23 декабря.

С января граждане, имеющие онлайн-подтвержденную запись на прием, будут обращаться в указанные центры вакцинации, где им измерят температуру, затем врач запишет их историю болезни и решит, можно ли вводить вакцину. Прививка будет сделана после того, как граждане зарегистрируются в центре вакцинации и подпишут форму согласия.

Весь процесс, как ожидается, займет от 10 до 15 минут, затем вакцинированные люди будут ждать в специально отведенном месте около 15 минут, чтобы проверить возможные реакции, что является обычным шагом. После им будет выдан сертификат о прививке и они смогут записаться на получение второй дозы вакцины.