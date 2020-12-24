Париж, 24 декабря 2020, 12:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ военно-воздушным силам страны осуществить демонстративный пролет над Центральноафриканской Республикой (ЦАР) для «создания эффекта присутствия». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает Reuters.
Миссия будет осуществлена с согласия президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры и ООН и имеет целью «демонстративное осуждение попыток дестабилизации положения в стране».
Как уточняет администрация президента Франции, лидер государства «осудил попытки некоторых вооруженных групп и политиков, среди которых — Франсуа Бозизе, помешать реализации мирных соглашений и проведению выборов в назначенное время».
В пролете примут участие два истребителя французских ВВС Mirage 2000D и военно-транспортный самолет C135FR.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, обострение в ЦАР произошло в преддверии президентских и парламентских выборов в республике.
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