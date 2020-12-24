Москва, , 11:51 — REGNUM Специальные паспорта для обладателей антител к коронавирусу нового типа вводить не имеет смысла. Об этом 24 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции в Совете Федерации.

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«Это из области антиутопии, такого рода предложения. Ещё паспорта. Ну, устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами — конечно, это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости», — заявила Матвиенко.

«Даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц может не быть, или через полгода. Поэтому я категорический противник такого рода документов», — пояснила она.