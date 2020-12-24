Абуджа, , 11:55 — REGNUM Федеральное правительство Нигерии рекомендовало властям штатов страны ограничить общественные собрания, закрыть бары и ночные клубы в течение следующих пяти недель на фоне всплеска выявления новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление правительственной целевой группы по коронавирусу.

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В самой густонаселенной стране Африки может начаться вторая волна пандемии коронавируса, причем число подтвержденных случаев заражения за последние несколько недель возросло.

Лагос, коммерческая столица Нигерии, Абуджа и северный штат Кадуна стали «новыми эпицентрами» с более чем 70% всех подтвержденных в стране случаев заражения коронавирусом, сказал Босс Мустафа, председатель президентской целевой группы по COVID-19.

По его словам, доля положительных тестов на вирус увеличилась со второй недели декабря. Эксперты связывают распространение вируса с большими скоплениями людей и слабым соблюдением масочного режима.

Местным властям рекомендовалось ограничить пропускную способность церквей и мечетей, а пабы и центры проведения мероприятий рекомендовали полностью закрыть. Власти штатов также обязали обеспечить ношение масок для лица в общественных местах.

Нигерия имеет федеральную систему управления, а местные органы власти имеют правовую структуру и правоприменительную практику в пределах своей юрисдикции, сообщили журналисты.

Напомним, что ранее в Лагосе постановили закрыть школы на неопределенный срок и запретили концерты, карнавалы и уличные вечеринки, а также призвали некоторых государственных служащих работать из дома на фоне всплеска новых случаев заражения.