Москва, , 11:47 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушения при проведении публичных мероприятий, митингов и других, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Теперь, чтобы провести митинг, нужно содержать бухгалтера», — отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Вводится административная ответственность за нарушение порядка сбора и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, а также за непредставление или несвоевременное представление отчета об их расходовании.

Вводятся штрафы и за перечисление (передачу) денег или имущества для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое не вправе в этих целях перечислять денежные средства или имущество.

Так, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган отчета о расходовании собранных для организации и проведения публичного мероприятия средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде, могут повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Одновременно предусматривается усиление ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов, например, сотрудника полиции или Росгвардии.

В случае принятия закона штраф за это нарушение составит для граждан от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме того, к нарушителям могут применить административный арест или обязательные работы на срок до 120 часов. Сейчас штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов составляет от 500 рублей до 1 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может в 20 раз повысить штраф за неповиновение полиции