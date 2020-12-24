Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Конгресс США увеличил на $130 млн бюджет Агентства по противоракетной обороне, на эти средства будут созданы спутники, которые могут отследить перемещения гиперзвукового оружия. Об этом сообщает 23 декабря издание Defence News.

Дополнительные средства выделены ведомству в рамках проекта американского военного бюджета на 2021 финансовый год, начавшийся 1 октября. За счёт этого предполагается «закрыть массивную брешь в американской системе оповещения о пусках ракет».

Речь идет о формировании на низкой орбите новой группировки спутников, которые будут передавать данные о гиперзвуковом оружии — менее заметном для отслеживания и способном маневрировать во время полёта.

Ранее инициаторы выделения дополнительных средств старались обратить внимание на то, что в бюджет ведомства не заложены деньги для создания датчика отслеживания гиперзвукового оружия и баллистических ракет в космосе (HBTSS). При этом ранее агентство просило конгрессменов выделить для этого $108 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент США Дональд Трамп наложил вето на проект военного бюджета на очередной финансовый год, составляющего $740 млрд. Однако проект поддержан большинством голосов в в обеих палатах американского законодательного органа, потому Конгресс США всё равно сможет одобрить его.