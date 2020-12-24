Ереван, 24 декабря 2020, 11:45 — REGNUM Новогодние мероприятия на государственном уровне не планируют проводить в Армении. Об этом 24 декабря заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время заседания правительства, которое транслировал телеканал «Армения 1».
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"По понятным причинам у нас в этом году не будет праздничных мероприятий», — сказал Пашинян.
При этом он уточнил, что власти приняли решение организовать детские новогодние праздничные мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее участников акций протеста, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и заблокировавших все входы и выходы в здание правительства страны на площади Республики в Ереване, начали задерживать специальные силы полиции.