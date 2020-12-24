Джакарта, , 11:31 — REGNUM Количество товаров, экспортируемых индонезийской компанией PT Industri Kereta Api (INKA) на Филиппины, увеличилось, несмотря на различные ограничения из-за пандемии COVID-19, сообщает Antara.

«Национальные железные дороги Филиппин получили три тепловоза и 15 вагонов от индонезийского производителя INKA», — говорится в заявлении посольства Индонезии на Филиппинах.

Издание отмечает, что в конце 2020 года компания PT INKA отправила на Филиппины вагоны, изготовленные на заводе в Мадиуне, Восточная Ява, а в 2019 году государственная компания экспортировала шесть пригородных поездов.

Индонезии привержена делу оказания помощи в реализации программы развития инфраструктуры на Филиппинах.

Глава индонезийской компании PT INKA Буди Новианторо заявил, что это первая поставка локомотивов, произведенных в Индонезии, на Филиппины, согласно контракту на сумму 26 млн долларов США, подписанному между железнодорожными компаниями Филиппин и Индонезии в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии отказалось принимать материалы и токсичные отходы из других стран.

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