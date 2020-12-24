Лилонгве, , 11:31 — REGNUM Границы Малави снова будут закрыты на 14 дней, в стране также ограничат число участников общественных собраний до 100 человек после нового всплеска случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение президентской целевой группой по COVID-19.

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На брифинге в административной столице страны, Лилонгве, члены целевой группы заявили, что через границу будет пропускать только персонал основных служб и транспорт, перевозящий предметы первой необходимости, такие как топливо и медикаменты.

В заявлении также говорилось, что малавийцам, депортированным из других стран, также будет разрешен въезд в страну. Те, кто вернется, должны будут пройти обязательную изоляцию в аэропортах, заявили чиновники.

После почти двух месяцев отсутствия новых выявленных случаев заражения вирусом за минувшие сутки в Малави зарегистрировали 46 случаев заражения, в результате чего общее число заражений достигло 6248, из 187 случаев — с летальным исходом, по данным министерства здравоохранения.

Границы и аэропорты Малави вновь открылись в октябре, когда число новых случаев заражения вирусом снизилось, хотя некоторые эксперты опасаются, что реальное число заболевших COVD-19 может быть выше, поскольку в стране было проведено чуть более 80 000 тестов.

Население Малави составляет около 19 миллионов человек. Несмотря на небольшие размеры — около одной десятой площади ЮАР, Малави входит в первую десятку стран континента по плотности населения, что делает ее уязвимой к быстро распространяющимся респираторным заболеваниям.

Напомним, что на этой неделе министр труда Малави Кен Кандодо заразился коронавирусом и был госпитализирован. Врачи сообщили, что он находится в стабильном состоянии.