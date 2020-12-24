Москва, , 11:25 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон о биологической безопасности РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Закон восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности, в том числе путем введения понятийного аппарата для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирования.

Определены полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области биологической безопасности, а также права и обязанности граждан и организаций в этой области.

Закон был доработан с учетом пандемии коронавируса.