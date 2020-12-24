Москва, , 11:25 — REGNUM «Справедливая Россия» пока не сможет обратиться в Конституционный суд по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«К сожалению, не удалось нам собрать необходимое количество подписей, только депутаты фракции «Справедливой России» и КПРФ (подписали). Но «Единая Россия» по определению не могла подписать такое обращение, хотя тут тоже к счастью могут быть исключения. Фракция ЛДПР в раздумье, тоже пока не определилась», — сообщил Миронов.

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Для обращения в Конституционный суд необходимо собрать 90 подписей депутатов Госдумы.

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