Москва, , 11:11 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов объяснил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, почему парламентарии отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Новый год Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин провёл заседание обновлённого Госсовета — трансляция»

"Потому что, если бы принимали закон, делая его федеральным, (на это) просто-напросто не заложены средства бюджета — на оплату людям в двойном размере, потому что так требует трудовое законодательство», — заявил Неверов.

«Мы согласились сделать это со следующего года и не обмануть людей, потому что, приняв его (закон), мы бы обманули, мы этого допустить не можем, может, вам не привыкать, но мы этого допустить не можем», — отметил Неверов.

Накануне в ходе заседания Госсовета глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту РФ Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем. Инициатива нашла поддержку главы государства.

Жириновский напомнил, что фракция уже десять лет говорит о необходимости установить 31 декабря выходным днем, очередной законопроект был отклонен три недели назад. Еще одна инициатива на эту тему находится на рассмотрении Госдумы.

Вместе с тем 31 декабря 2021 году уже объявлен общефедеральным выходным. Согласно постановлению правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, так как 2 и 3 января в 2021 году выпали на субботу и воскресенье, а поскольку это нерабочие праздничные дни, их решили перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ утвердило 31 декабря выходным днем