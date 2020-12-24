Ереван, , 11:22 — REGNUM Кордон в 5−6 рядов выстроили специальные силы армянской полиции возле здания правительства Армении на площади Республики в Ереване, где должна состояться протестная акция представителей оппозиции, которые требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 24 декабря сообщает News.am.

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«К зданию кабмина на автобусах доставлены усиленные полицейские силы. Правоохранители выстроились перед зданием кордоном в 5−6 рядов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ранним утром 24 декабря полицейские перекрыли улицу Мелика Адамяна, которая ведет к зданию правительства Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря представители армянской оппозиции заявили, что заблокируют входы к зданию правительства страны для того, чтобы не позволить премьер-министру Пашиняну и другим членам правительства войти в здание для проведения заседания.