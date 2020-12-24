Сеул, , 11:24 — REGNUM С 24 декабря в Южной Корее вступает в силу запрет на собрания более пяти человек в местах общественного питания. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

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По их словам, данные ограничения будут действовать по 3 января 2021 года по всей стране, их снятие или смягчение на уровне местных органов власти невозможно.

В случае нарушения ограничений на участников собраний будет налагаться штраф в размере 100 тыс. вон (~$90), а на организаторов — 3 млн вон (~$2,7 тыс.).

Исключением из правил являются группы людей, зарегистрированным и проживающих по одному адресу. Также рекомендуется проводить все религиозные мероприятия в удалённом режиме, а частные собрания и мероприятия вовсе отменить.

Время работы кинотеатров скорректировано до 21:00. Во время сеансов допускается рассадка только в шахматном порядке с пропуском двух мест.

Ограничения также налагаются на горнолыжные курорты и катки, а парки и достопримечательности, в которых в новогоднюю ночь принято встречать восход, будут закрыты. Заполняемость курортов, отелей и гостевых домов не должна превышать 50%.