Варшава, , 10:51 — REGNUM Социологический центр Social Changes провел в Польше исследование общественного мнения на предмет симпатий населения к разным политическим силам республики. В лидерах оказалась правящая коалиция «Объединенные правые». Об этом 24 декабря передает Polskie Radio 24.

Так, сторонниками «Объединенных правых» назвали себя 31% опрошенных. За оппозиционную либеральную «Гражданскую коалицию» и движение «Польша 2050» проголосовали бы по 20% респондентов. Тройку рейтинга замыкают «Левые», сторонниками которых являются 11% участников опроса.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели еще две политические силы — националистическая партия «Конфедерация» с 9% симпатий польских жителей и движение «Кукиз-15», набравшее 5% голосов респондентов.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в них выразили готовность участвовать 65% опрошенных. Причем, 46% ответили «однозначно приму участие» и 19% — «скорее всего, приму участие».

В исследовании приняло участие 1096 респондентов — взрослых жителей Польши из разных регионов. Опрос состоялся 18−21 декабря.