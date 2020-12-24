Джакарта, , 10:50 — REGNUM Правительство Индонезии отказалось принимать материалы и токсичные отходы из других стран, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Министерством иностранных дел провело онлайн-встречу с посольствами четырех иностранных государств в Джакарте, а именно Великобритании, США, Новой Зеландии и Австралии.

В ближайшее время Индонезия вернёт странам-отправителям 79 контейнеров, содержащих опасные отходы. Этот процесс планируется завершить к концу января 2021 года.

Министерство иностранных дел Индонезии получило положительную реакцию со стороны четырех представителей посольств иностранных государств, которые пообещали сотрудничать с правительством Индонезии в вопросе отправки контейнеров с опасными отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Индонезии поощряет производителей индонезийского кофе продвигать и продавать свою продукцию в страны Северной Америки и Германию.

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