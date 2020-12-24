Москва, , 10:45 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов провести Новый год в России и не выезжать за границу, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

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«Новый год есть Новый год. Еще раз хочу обратиться к вам с просьбой, чтобы мы его провели на территории нашей страны, чтобы не планировали какие-то поездки за рубеж», — сказал Володин.

Вместе с тем на фоне появления в Великобритании нового штамма коронавируса депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением приостановить международное сообщение.