Бишкек, , 10:41 — REGNUM Деятельность оружейных магазинов приостановили в Киргизии с 20 декабря 2020 года. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел республики Улан Ниязбеков на заседании Совета безопасности 24 декабря сообщает агентство 24.kg.

По его словам, с 20 декабря введены ограничения на использование огнестрельного оружия в связи с проведением выборов президента. Замминистра отметил, что для координации правоохранительных органов в период выборов создано десять оперативных штабов.

Ранее Улан Ниязбеков заявил, что на выборах президента Киргизии, которые пройдут 10 января 2021 года, планируется задействовать 11 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

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