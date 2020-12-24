Уфа, , 10:41 — REGNUM 31 декабря в Башкирии объявлен выходным днем. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров. Так, граждане, которые замещают государственные должности и должности государственной гражданской службы Башкирии, будут работать 26 декабря с предоставлением выходного дня 31 декабря.

Такое же решение должны принять руководители госорганов республики в отношении своих работников и подведомственных организаций. Аналогичное решение рекомендуется принять главам муниципальных образований и всем работодателям Башкирии.

Отмечается, что все экстренные и аварийные службы в праздничные дни будут работать в штатном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Самарской области объявил 31 декабря выходным днем