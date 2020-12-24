Богота, , 10:39 — REGNUM Чтобы выдворение двух сотрудников российского посольства из Колумбии не переросло в дипломатический скандал, эта ситуация должна быть вынесена на обсуждение Консультативной комиссии по международным отношениям и решаться непосредственно президентом южноамериканской республики Диего Гомесом. Об этом заявил глава второй комиссии верхней палаты парламента Хуан Диего Гомес.

Читайте также: Колумбия высылает двух российских дипломатов

«Мы уже видели реакцию Российской Федерации на высылку двух сотрудников посольства, и я считаю важным, чтобы президент созвал Консультативную комиссию по международным отношениям, чтобы выслушать мнение её членов по этому поводу», — сказал Гомес, слова которого приводит испанская газета La Vanguardia

Он добавил, что в рамках комиссии они могли бы рассмотреть, как отношения с Российской Федерацией велись до сих пор, а также определить протоколы, которым нужно следовать в этом случае.

Ранее по теме: Два сотрудника посольства Колумбии в Москве объявлены персонами нон грата

В этой связи сенатор Антонио Сангино отметил, что высылка сотрудников российского посольства будет иметь последствия для дипломатических отношений Колумбии с Россией, и по этой причине Консультативная комиссия по международным отношениям «должна быть проинформирована» о ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря стало известно о решении властей Колумбии выслать из республики двух российских дипломатов. Так, Александра Паристова и Александра Белоусова заподозрили шпионаже в пользу России, а именно в вербовке агентов в городе Кали и в экономическом шпионаже.

Добавим, что Национальная разведка Колумбии заявила, что американские и британские спецслужбы следили за российскими дипломатами, работающими в Колумбии, на протяжении нескольких лет. Собрав данные против диппредставителей, разведка передала их колумбийским коллегам.

В ответ на высылку российских дипломатов МИД РФ объявил персонами нон грата в России двух сотрудников посольства Колумбии в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии назвали страны, причастные к высылке российских дипломатов