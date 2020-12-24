Богота, 24 декабря 2020, 10:39 — REGNUM Чтобы выдворение двух сотрудников российского посольства из Колумбии не переросло в дипломатический скандал, эта ситуация должна быть вынесена на обсуждение Консультативной комиссии по международным отношениям и решаться непосредственно президентом южноамериканской республики Диего Гомесом. Об этом заявил глава второй комиссии верхней палаты парламента Хуан Диего Гомес.
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Он добавил, что в рамках комиссии они могли бы рассмотреть, как отношения с Российской Федерацией велись до сих пор, а также определить протоколы, которым нужно следовать в этом случае.
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В этой связи сенатор Антонио Сангино отметил, что высылка сотрудников российского посольства будет иметь последствия для дипломатических отношений Колумбии с Россией, и по этой причине Консультативная комиссия по международным отношениям «должна быть проинформирована» о ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря стало известно о решении властей Колумбии выслать из республики двух российских дипломатов. Так, Александра Паристова и Александра Белоусова заподозрили шпионаже в пользу России, а именно в вербовке агентов в городе Кали и в экономическом шпионаже.
Добавим, что Национальная разведка Колумбии заявила, что американские и британские спецслужбы следили за российскими дипломатами, работающими в Колумбии, на протяжении нескольких лет. Собрав данные против диппредставителей, разведка передала их колумбийским коллегам.
В ответ на высылку российских дипломатов МИД РФ объявил персонами нон грата в России двух сотрудников посольства Колумбии в Москве.
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