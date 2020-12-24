Москва, , 10:32 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за прозорливое решение о создании резервного фонда, который сработал на фоне трудностей из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

"Хочется сказать еще раз сказать слова благодарности президенту, он в ежедневном режиме контролировал и контролирует ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции», — сказал Володин.

Он также обратил внимание на темы, которые поднимались накануне в ходе заседания Госсовета.

«Прошло первое заседание Госсовета, и опять вопросы, которые президентом были поставлены на контроль — это вопросы решения проблем людей. Но рассмотрение их проходило с позиции развития, а не остановки в этом развитии из-за пандемии, из-за ситуации в экономике, президент подчеркнул, что нам необходимо сделать все, чтобы нам выйти на повышение и рост благополучия граждан, и повышение продолжительности жизни, но и, конечно, конкурентоспособности нашего государства, несмотря на те проблемы, которые сегодня существуют во всем мире», — отметил спикер Госдумы.

«Это крайне важно и хочется сказать, что именно эта его эффективность и отношение позволило спасти многие жизни, позволило создать условия для того, чтобы наша страна первая разработала вакцину против коронавируса», — подчеркнул Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин подвел итоги работы Госдумы в пандемию: принято больше законов