Москва, , 10:35 — REGNUM Свои поздравления в связи с 50-летием со дня учреждения Института ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН) направил коллективу президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 24 декабря обнародован на сайте Кремля.

«Сегодня ваш институт, объединяющий слаженную команду талантливых, квалифицированных специалистов, по праву считается одним из ведущих мировых центров фундаментальных и прикладных исследований в сфере ядерной физики», — говорится в поздравительном сообщении.

Также в нем отмечается, что то, что коллектив института бережно хранит и развивает богатейшее творческое наследие своих предшественников, высоко держит профессиональную планку и уделяет приоритетное внимание реализации масштабных международных проектов, а также подготовке одаренной молодежи, является важным.

Кроме этого, российский лидер отметил уникальную научную базу ИЯИ РАН, которая была сформирована советскими учеными и пожелал коллективу института новых свершений.

Напомним, Институт ядерных исследований Академии Наук (АН) СССР (ныне РАН) был учрежден в Москве 24 декабря 1970 года постановлением Президиума АН СССР.