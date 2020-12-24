Киев, 24 декабря 2020, 10:30 — REGNUM Евросоюз может полностью восстановить авиасообщение с Украиной в первом квартале 2021 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала «24».
Криклий отметил, что по состоянию на конец 2020 года объём авиаперевозок между Украиной и остальным миром находится на уровне 28% от 2019 года. По прогнозам министерства, в 2021 году авиаперевозки восстановятся наполовину, а на показатели 2019 года Украина выйдет только к 2023 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Криклий заявил, что Украина не будет разрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на появление нового штамма коронавируса.
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