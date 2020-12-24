Приштина, , 13:01 — REGNUM Еврокомиссар по расширению и добрососедству Оливер Верхели 23 декабря заявил, что в декабре 2020 года Европейский союз выплатит 24,05 миллиона евро в казну Косово в рамках программы бюджетной помощи Еврокомиссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это часть общей программы ЕС по смягчению последствий COVID-19 и поддержке модернизации государственной администрации Косово.

Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать Косово, предоставляя «необходимые фонды для смягчения социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19».

Из средств, выделенных Евросоюзом, 11,5 миллионов евро выделено на поддержку государственной администрации и 9,97 миллионов евро на реформы схемы управления государственными финансами.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС поможет Косово в проведении досрочных выборов — евродепутат