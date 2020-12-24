Тегеран, , 11:12 — REGNUM 23 декабря пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что страна в настоящее время ведет переговоры со странами-производителями коронавирусной вакцины о ее закупке. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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После встречи с официальными лицами Голестанского медицинского университета Лари рассказала, что МИД и Центральный банк Ирана ведут переговоры о покупке вакцины от COVID-19, выразив надежду, что продукт поступит в страну с применением надлежащего способа проведения валютных операций.

«Санкции и проблема перевода иностранной валюты затруднили Ирану покупку и импорт иностранных вакцин, но власти страны изучают все существующие способы сделать это», — сказала она.

«Иран также имеет проблемы с поставками других лекарств, включая вакцину против гриппа, которые, как мы надеемся, будут в ближайшее время решены», — заявила пресс-секретарь.