Тегеран, , 10:12 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заявил, что страна прекратила осуществлять прямые рейсы в Великобританию, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Харирчи рассказал журналистам IRNA, что несколько стран, включая европейские государства, запретили прямые полеты в Великобританию и из нее, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нового штамма в мире.

Он отметил, что ряд стран даже запретили все зарубежные поездки, опасаясь распространения новой версии COVID-19. Далее чиновник подчеркнул, что в Иране не было обнаружено ни одного случая заражения «британским коронавирусом».

Он также заявил, что пассажиры, прилетевшие в Иран из Великобритании, проходят обследование и будут помещены в карантин на 14 дней при обнаружении случаев заражения.

«Важным моментом здесь является то, что Великобритания, которая продолжала неоднократно обвинять другие страны в секретности, скрывала мутацию вируса с сентября», — подчеркнул Харирчи.