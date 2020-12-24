Скопье, , 16:47 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Северной Македонии Душко Арсовски 23 декабря заявил, что в Скопье намерены подавать идеи для разрешения противоречий в отношениях с Болгарией до того момента, как противоречия будут улажены. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

В понедельник, 21 декабря, Специальный представитель правительства по Болгарии Владо Бучкоски вернулся из Софии, где проводил переговоры с болгарским руководством. Журналисты встревожены тем, что политик не стал делать публичных заявлений, что указывает на то, что переговоры до настоящего момента не принесли результатов.

Напомним, Болгария блокирует в Совете ЕС проведение первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз. В Софии упрекают Скопье в разжигании ненависти против болгар и требуют убрать с памятные таблички, на которых упоминается о болгарской оккупации страны в годы Второй мировой войны, признать болгарское происхождение македонских языка и культуры. Руководство Северной Македонии отказывается вести переговоры и делать уступки по вопросам идентичности.

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