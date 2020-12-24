Барнаул, , 10:10 — REGNUM Правительство России утвердило 31 декабря 2021 года выходным днём. Предложение сделать нерабочим последний день уходящего, 2020 года, поддержал президент России Владимир Путин. Но как быть тем губернаторам, которые уже отказались от перспективы реализации данной инициативы? Комментируя сложившуюся ситуацию корреспонденту ИА REGNUM, алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв сказал, что у глав регионов теперь два пути:

Новый год annca

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»Многие губернаторы публично не давали оценок, каким должно быть 31 декабря — выходным или рабочим. Поэтому сейчас они спокойно объявят 31 декабря выходным, и всё. Сложнее тем губернаторам, кто говорил о том, что последний день года должен быть рабочим. Сейчас у них два пути.

Первый: всё-таки сделать 31 декабря выходным днём, и на позитивной волне жители особо губернаторов критиковать за непоследовательность не будут. Второй: пойти до конца и не послушать президента. Что тоже неправильно. Поэтому надо просто спокойно сделать выходной день и постараться оставить этот год в прошлом».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива сделать 31 декабря выходным днём нашла поддержку у десятков глав регионов и президента РФ. В ходе заседания Госсовета, состоявшегося накануне, 23 декабря, Владимир Путин, в частности, отметил: «Отдыхать — не работать, у нас праздников много — одним больше, одним меньше».

Позднее выяснилось, что правительство РФ определило 31 декабря 2021 года нерабочим днем ещё в октябре 2020 года — соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Таким образом, постановление правительства РФ сработало на опережение. Что касается руководства Алтайского края, то губернатор региона Виктор Томенко оказался одним из немногих глав регионов, кто не не считает необходимым объявлять 31 декабря выходным днём.

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