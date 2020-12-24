Тегеран, , 10:14 — REGNUM По мере того, как администрация Трампа приближается к своему концу, глобальные призывы к соблюдению иранской ядерной сделки усиливаются. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировые государства возобновить торговые связи с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 декабря.

Международные игроки все больше надеются, что уход президента Дональда Трампа из Белого дома и начало президентства Джо Байдена с 20 января 2021 года могут стать хорошей возможностью подтолкнуть США к соблюдению своих международных обязательств. Байден работал заместителем президента при Бараке Обаме и сыграл ключевую роль в завершении работы над международным соглашением 2015 года между шестью мировыми державами и Ираном.

Представляя 10-й доклад генерального секретаря об осуществлении резолюции 2231, генеральный секретарь ООН Гутерриш подчеркнул необходимость сохранения международно признанного соглашения, призвав все государства-члены, а также региональные и глобальные организации расширять торгово-экономические связи с Ираном.

Резолюция 2231 определила, что ракетные и оружейные проблемы Ирана находятся вне его ядерной программы. После того, как Иран и P5+1 (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) подписали СВПД, который был одобрен резолюцией ООН 2231, карательные меры были прекращены.