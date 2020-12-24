Тегеран, , 10:31 — REGNUM 23 декабря постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи заявил, что любое предложение о пересмотре или продлении СВПД будет противоречить резолюции 2231 и абсолютно неприемлемо для Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал эти замечания в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на тему «Нераспространение: осуществление резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности».

Раванчи отметил: «Почти через четыре месяца после неудачного шага Соединенных Штатов по подрыву ядерной сделки (СВПД) Совет Безопасности вновь рассматривает вопрос об осуществлении резолюции 2231 и достигнутого соглашения».

«СВПД — это соглашение, достигнутое в результате конструктивных переговоров и жарких дискуссий, включающих разного рода уступки, и любое предложение о его пересмотре или продлении будет противоречить резолюции 2231, что абсолютно неприемлемо для Ирана», — заявил иранский дипломат.

Согласно резолюции 2231, СВПД был заключен как «всеобъемлющее, долгосрочное и надлежащее решение иранской ядерной проблемы с целью построения новых отношений и содействия нормальным экономическим и торговым контактам и сотрудничеству с Ираном».

Сообщается, что после выхода из СВПД 8 мая 2018 года США вновь ввели санкции и с тех пор, проводя враждебную политику по отношению к Ирану, проводят постоянные публичные и частные преследования деловых партнеров Исламской Республики.

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