Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в его нынешнем виде является для США «плохой сделкой». Об этом 24 декабря заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью, запись которого обнародована на сайте Фонда защиты демократии (Foundation for Defense Democracies, FDD).

«Мы не заинтересованы в том, чтобы просто продлить ДСНВ-3, этот договор, как я говорил, с трудом прошел в Сенате… Причина, почему было так много противников данного договора в Сенате, это то, что это была плохая сделка для США», — сказал он.

При этом Биллингсли добавил, что, по его словам, ДСНВ-3 покрывает около 90% арсеналов США и только 40% вооружения России.

По его словам, американская сторона сообщила властям РФ, что не намерена «делать своих союзников по НАТО уязвимыми» и не собирается «подвергать опасности американских граждан», которые проживают в Европе.

«Мы будет настаивать на том, что если будем продлевать ДСНВ-3, то мы сравняем соотношение и охватим все российские системы, которые на данный момент исключены из договора (заключенного администрацией бывшего президента США Барака) Обамы», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в посольстве РФ в США заявили, что Соединённым Штатам необходимо использовать остающийся промежуток времени и продлить ДСНВ-3.