Джакарта, , 09:59 — REGNUM Заместитель председателя парламента Индонезии Азис Шямсуддин попросил правительство пересмотреть план очного обучения в школах, который вступит в силу в январе 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

По его словам, правительство должно учитывать увеличение случаев заражения коронавирусом, которые произошли в последнее время.

«Рост случаев COVID-19 должен вызывать беспокойство у всех нас, в том числе и в мире образования. Необходимо тщательно обдумать последствия очного обучения», — заявил Азис Шямсуддин.

Парламент Индонезии просит власти выпустить постановление о замене национального экзамена в 2021 году.

«Этот шаг нужно сделать, чтобы избежать проблем, потому что еще не известно, когда пандемия закончится», — заявил заместитель председателя парламента Индонезии.

Известно, что министр образования и культуры Индонезии Надием Макарим разрешил открыть школ с января 2021 года.

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