Стокгольм, , 10:11 — REGNUM Парламент Швеции проведет внеочередное заседание для голосования по правительственному законопроекту, предусматривающему расширений полномочий исполнительной власти в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Парламентарии будут обсуждать законопроект в период с 4 по 8 января включительно. Согласно договоренности между лидерами партий, при голосовании в зале заседаний будут присутствовать 55 парламентариев.

«С момента начала пандемии я сосредоточил свои усилия на том, чтобы Риксдаг как можно скорее был готов сделать все необходимое для принятия решения о кризисных мерах. В случае необходимости Риксдаг всегда готов в кратчайшие сроки созвать заседание. Такая необходимость существует сейчас, поэтому Риксдаг созывается с целью рассмотрения временного закона о пандемии в течение первой недели января», — заявил тальман Андреас Норлен.