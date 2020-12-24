Стокгольм, , 10:03 — REGNUM Действующий премьер-министр Швеции Стефан Лёвен намерен оставаться лидером «Социал-демократов» на следующих парламентских выборах, которые состоятся в 2022 году. Об этом глава кабинета министров заявил в интервью Svenska Dagbladet.

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Подчеркивается, что заявление Лёвена прозвучало на фоне усиливающейся критики в адрес его правительства, которые не справилось с последствиями пандемии коронавируса. Ранее высказывались предположения, что Лёвен уйдет в отставку в 2021 году, но сам политик эту информацию опроверг.

«Вы по-прежнему хотите возглавить социал-демократов на следующих выборах?» — задал вопрос Лёвену журналист Svenska Dagbladet.

«Да, если меня выберет партия», — ответил премьер-министр.