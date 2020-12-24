Аддис-Абеба, , 10:06 — REGNUM Пока вооруженные силы Эфиопии ведут борьбу с оставшимися войсками «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ) уже более полутора месяцев, правительство Эфиопии также начало военную операцию на границе с Суданом. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Ранее на этой неделе премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед посетил с визитом регион Бенишиндуль-Гумуз и объявил о начале спецоперации для обеспечения безопасности в регионе, не предоставив подробностей. В ходе визита его сопровождал главнокомандующий армии.

По информации журналистов радиостанции, пограничная операция ведется в регионе Бенишандуль-Гумуз на западе Эфиопии и направлена против террористов. Однако эксперты опасаются, что операция может спровоцировать вооруженный конфликт между Эфиопией и Суданом.

Как сообщают репортеры, в последние месяцы населенный различными этносами регион Бенишандуль-Гумуз сталкивается с «многочисленными актами насилия и убийствами».

Регион Бенишиндуль-Гумуз является стратегическим для Аддис-Абебы, поскольку на его территории расположена крупнейшая в Африке ГЭС «Возрождение».

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