Степанакерт, , 09:59 — REGNUM Очередная партия гуманитарной помощи, которая предназначена для Нагорного Карабаха, прибыла по железной дороге в данный регион. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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«23 декабря прибыла очередная партия ж/д вагонов с гуманитарным грузом для Нагорного Карабаха. Девятью вагонами доставлено 127 тонн металлопрофиля, 10 тысяч кубометров стекла, 2,2 тысячи бытовых принадлежностей, 400 сборных теплоемких печей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что специалистами сводной группировки МЧС России была проведена разгрузка и доставка гуманитарной помощи в распределительные пункты в районах Нагорного Карабаха.

При этом отмечается, что в общей сложности в период с 11 по 23 декабря в Карабах было доставлено 54 вагона с гуманитарным грузом общим весом около 1200 тонн.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что территория площадью в 274,5 га разминирована российскими миротворцами в Нагорном Карабахе за месяц.