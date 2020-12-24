Москва, , 09:51 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на середину октября, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

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«С 15 октября (сделать) начало учебного года, чтобы продлить лето», — предложил Жириновский.

Он уверен, что решение будет принято, «но с опозданием на 30, 40, 50 лет».

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили сделать 31 декабря выходным днем и предложение было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Госсовета. Предложение озвучил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.