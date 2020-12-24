Стокгольм, , 09:53 — REGNUM Министр внешней торговли Швеции Анна Халлберг прокомментировала решение правительства продлить запрет на осуществление авиаперевозок между Швецией и Великобританией до 31 декабря. По ее словам, кабинет министров был вынужден пойти на данную меру, чтобы не допустить распространения мутировавшего коронавируса SARS-CoV-2 на территории Швеции.

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»Мы также поручаем Агентству общественного здравоохранения немедленно проинформировать Шведское транспортное управление, можно ли отменить решение до 31 декабря, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация», — заявила Халлберг.

Как сообщают журналисты, по прошествии 31 декабря запрет на принятие авиарейсов из Великобритании не может быть просто продлен, так как к тому времени Великобритания должна покинуть Евросоюз. Следовательно, правительству Швеции придется принимать новое решение о регулировании международного сообщения с Соединенным Королевством.

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